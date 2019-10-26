قائد شرطة ميسان يتسلم مهامه رسميا

2019/10/26 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ميسان: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية، السبت، تكليف العميد عبد الخضر جاسم محمد الساعدي قائداً لشرطة محافظة ميسان والمنشآت.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "العميد عبد الخضر جاسم محمد الساعدي استلم مهام عمله رسمياً قائداً لشرطة محافظة ميسان والمنشآت".جاء ذلك ضمن سلسلة التغييرات التي أجرتها الحكومة في تغيير القادة الأمنيين في بغداد والمحافظات، على خلفية التظاهرات التي اجتاحت بغداد وعدة محافظات.انتهى

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