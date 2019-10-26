2019/10/26 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق الحركة الاحتجاجية في العراق، الأهداف والمطالب والشعارات لا تزال موجة التظاهرات الجماهيرية في العراق، التي انطلقت يوم الأول من أكتوبر 2019، مفعمة بالحيوية ولا يزال شبحها يهدد سلطات التيارات البرجوازية للإسلام السياسي والقوميين والنيو ليبراليين الحاكمة بالرغم من القمع الوحشي لها من قبل السلطات.وقع المئات من الضحايا من بين صفوف المتظاهرين والمدنيين وجرح الألاف منهم ف......

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