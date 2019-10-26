أحمد صبحى منصور - مصر المملوكية فى رحلة ابن بطوطة : ( النّص الثالث )

2019/10/26 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور من ف3 : الكتابة عن المزارات:من ج 1 :( البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية ) وصف مصر( ثم وصلت إلى مدينة مصر .وهى أم البلاد وقرارة فرعون ذي الأوتاد , ذات الأقاليم العريضة , والبلاد الأريضة , المتناهية في كثرة العمارة ,المتباهية بالحسن والنضارة , مجمع الوارد والصادر , ومحط رحل الضعيف والقادر , وبها ما شئت من عالم وجاهل , وجاد وهازل , وحليم وسفيه , ووضيع و......

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