مدير مطار البصرة يكشف لـ’’بغداد اليوم’’ الرحلات المُلغاة.. لا علاقة للقرار بالتظاهرات

2019/10/26 | 14:40

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بغداد اليوم- البصرة

كشف مدير مطار البصرة، سمير يونس، السبت (26 تشرين الأول 2019)، عن سبب إلغاء بعض الرحلات من وإلى مط...





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