عبدالكريم خلف.. ناطقاً عسكرياً باسم عبدالمهدي

2019/10/26 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت وزارة #الداخلية العراقية، اليوم السبت، تكليف اللواء #عبد_الكريم_خلف، ناطقا رسمياً باسم القائد العام للقوات #المسلحة عادل عبدالمهدي.ونقلت وسائل إعلام عن مصادر من وزارة الداخلية […]

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