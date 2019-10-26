وزير يمني: توقيع اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي خلال يومين

2019/10/26 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، سيتم خلال يومين.

وكتب الإرياني في سلسلة تغريدات، على ان الاتفاق بصيغته النهائية والذي يوحد جهود اليمنيين لمواجهة الانقلاب الحوثي في إطار الشرعية الدستورية يحفظ الثوابت الوطنية ويعزز من تواجد مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة.

وأشاد الإرياني بالجهود السعودية من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، واصفا الدور السعودي بأنه الدور الأخوي الذي يساند اليمن لتجاوز هذه المحنة وحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي.

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