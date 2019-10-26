محافظ واسط: الأعمال التخريبية نفذها ملثمون هدفهم تخريب التظاهرات والإساءة لسلميتها

2019/10/26 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد محافظ واسط محمد المياحي، اليوم السبت، ان الأعمال التخريبية نفذها ملثمون هدفهم تخريب التظاهرات والإساءة لسلميتها.

وقال المياحي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "نحي الشباب الواسطي الواعي الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم بسلمية ووعي ونشد على اخلاصهم للوطن، حيث استطاعوا التفريق بين المطالبة بالحقوق والتخريب"، مبيناً ان "الشباب الواسطي سجل صورا رائعة من حالات منع خروج التظاهرات عن مسارها وحماية الممتلكات العامة والخاصة حتى مغيب الشمس".

واضاف "بعدها دخل الملثمون الذين حرفوا مسار التظاهرات، في محاولة منهم لتفويت فرصة المطالبة بالحقوق وإشاعة الفوضى وحالات التخريب والنهب التي قاموا بها بلا حسيب ولا رقيب".

واكد ان "نحن على يقين أن الشباب الواسطي الواعي بريء من كل ما حصل من أعمال حرق وتخريب ونهب وفوضى فهذه الأعمال نفذها الملثمون الليليون الذين هدفهم الأهم تخريب التظاهرات والإساءة لسلميتها، واستغلالها لتصفية الحسابات وبث الفوضى والإرهاب وترويع الأهالي واسقاط البلاد في مستنقع اللا دولة".

وتابع انه "يحيي القوات الأمنية التي تعاملت مع التظاهرات بأعلى مستويات ضبط النفس وقدمت الورود للمتظاهرين السلميين، مشيراً الى تسلم المهام الأمنية لـ اللواء حسن هاشم قائد شرطة واسط الجديد الذي كُلف رسميا من وزير الداخلية".

واكد المياحي على ان "الحكومة جادة بمعالجات حقيقية والجميع يتحمل المسؤلية وتلبية مطالب المتظاهرين الحقة".

ودعا، شيوخ العشائر وأعمدة القوم والشخصيات الوطنية والاجتماعية ووجهاء المحافظة إلى أخذ دورهم في منع أي حالات شاذة أو حالات تؤدي إلى زعزعة الوضع الأمني في محافظتنا العزيزة.

فيما دعا كل المتضررين سواء الأهالي أو الدوائر والمؤسسات الحكومية إلى إقامة دعاوى رسمية ضد المخربين، واجهزتنا الاستخبارية قد تمكنت بالفعل من تشخيصهم ومعرفتهم بالتعاون مع الشباب الواسطي الواعي الذين ارفدوا الجهات الأمنية بكل المعلومات اللازمة.

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