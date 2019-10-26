2019/10/26 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس القضاء: المؤبد لكل من يحرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام على اثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/26 | 14:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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