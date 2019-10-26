المحكمة الاتحادية تشدد على عدم المساس بالمتظاهرين

2019/10/26 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت المحكمة الاتحادية العليا دعمها لمطالب المتظاهرين، وشددت على عدم المساس بالمواطنين وهم يعبرون عن حقهم الدستوري.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك، في بيان، إن المحكمة الاتحادية العليا تؤكد دعمها للمطالب الدستورية والقانونية للمتظاهرين، وتؤكد على حقهم الدستوري في الاحتجاج، وصون الحريات العامة، بما فيها حق التعبير عن الراي.

واضاف الساموك، ان المحكمة تشدد على عدم المساس بالمواطنين وهم يعبرون عن مطالبهم وفق السياقات الدستورية، وعدم التعرض للأملاك العامة والخاصة لأنها ملك الشعب.

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