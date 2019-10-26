رويترز: وصول مزيد من أفراد الشرطة العسكرية الروسية لسوريا

2019/10/26 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن نحو ثلاثمئة من أفراد الشرطة العسكرية الروسية وما يزيد على عشرين عربة مدرعة وصلوا إلى سوريا بموجب اتفاق بين أنقرة وموسكو أوقف التوغل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا.

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن وزارة الدفاع، أن الشرطة العسكرية، من منطقة الشيشان بجنوب روسيا، ستقوم بدوريات وتساعد في انسحاب القوات الكردية وأسلحتها لمسافة ثلاثين كيلومترا من الحدود السورية التركية.

وبموجب الاتفاق، ستبدأ القوات الروسية والتركية يوم الثلاثاء القادم تسيير دوريات في شريط بعمق عشرة كيلومترات على الجانب السوري من الحدود، حيث ظلت قوات أمريكية تعمل لسنوات مع حلفائها الأكراد السابقين.

ويمثل وصول الشرطة العسكرية الروسية تحولا في ميزان القوى بالمنطقة بعد أقل من ثلاثة أسابيع من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدء سحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا.

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