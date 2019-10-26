الصحة تعقد اجتماعا خاصا بخلية الأزمة لمناقشة خطة اسعاف المتظاهرين

2019/10/26 | 15:11

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر مطلع من محافظة البصرة، السبت (26 تشرين الأول 2019)، تأجيل والغاء عدد من الرحلات المغادرة والقادمة في مطار البصرة الدولي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "السلطات وجهت بتأجيل وإلغاء بعض الرحلات الجوية المغادرة

بغداد اليوم- بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، السبت (26 تشرين الأول 2019)، إعادة فرض حظر التجوال من الساعة الثانية ظهرا وإلى إشعار آخر.

وقال القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تعلن إعادة فرض حظر التجوال ابتداءً من الساعة الثانية مساء هذ

بغداد اليوم-الديوانية

أعلنت محافظة الديوانية، السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في المحافظة.

وذكر بيان أورده المكتب الإعلامي للمحافظة، ان الأخيرة "أعلنت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأحد المصادف (27 تشريل الأول 2019)، مع استمرار حظر التج

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