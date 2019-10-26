سائرون: نأسف لعدم حضور الكثير من النواب للبرلمان بسبب الأوضاع الامنية

2019/10/26 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب النائب عن سائرون امجد العقابي، السبت، عن اسفه لعدم حضور الكثير من النواب للبرلمان بسبب الأوضاع الامنية.وقال العقابي في حديث لـ خطوة برس، ان “نواب سائرون حضروا للبرلمان من اجل المشاركة بعقد جلسة مجلس النواب، بعدد كامل”، مبينا “اننا نأسف لعدم حضور الكثير من النواب بسبب الأوضاع الامنية”.واضاف “كان سبب حضورنا هو

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