التحالف الدولي يجدد موقفه بدعم البيشمركة ويحذر من سعي داعش لتنظيم صفوفه بالعراق

2019/10/26 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزانييوم السبت قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا روبرت وايت.

في الاجتماع الذي حضره القنصل الأمريكي العام في اربيل ستيفن فاغن، جرى تسليط الضوء على آخر المستجدات في الساحة العراقية والمنطقة عموماً.

وذكر بيان حكومي انه تم التأكيد على مواصلة دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان ولاسيما قوات البيشمركة في مواجهة خطر عودة ظهور داعش الذي يسعى لإعادة تنظيم صفوفه في بعض مناطق العراق مما بات يمثل تهديداً جدياً على حياة السكان.

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