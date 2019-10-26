سيدات نجفيات يسجلن مواقف تأريخية في تظاهرات أكتوبر.. تابع بالصور

2019/10/26 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أظهرت صور حصل عليها “يس عراق” سيدات نجفيات يوزعن الطعام على المتظاهرين ظهر اليوم السبت.وتشهد محافظة النجف تظاهرات حاشدة منذ صباح أمس الجمعة، حيث نصب المتظاهرين سرادق الاعتصام لإكمال مسيرتهم في تحقيق مطالبهم.

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