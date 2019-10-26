العامري: العراق اليوم أمام فتنة كبيرة تقف وراءها أمريكا وإسرائيل

2019/10/26 | 15:42

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، السبت (26 تشرين الأول 2019)، قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا روبرت وايت.

وذكر المكتب لاعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان، في بيان، أن الأخير "استقبل قائد قوات

بغداد اليوم- البصرة

كشف مدير مطار البصرة، سمير يونس، السبت (26 تشرين الأول 2019)، عن سبب إلغاء بعض الرحلات من وإلى مطار البصرة الدولي، مبينا أن القرار لا علاقة له بالتظاهرات.

وقال يونس لـ(بغداد اليوم)، إن "الرحلات من مطار البصرة إلى اسطنبو

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