التحالف يجدد دعمه لكوردستان ويحذر من

2019/10/26 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة اقليم كوردستان خلال لقائه قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا روبرت وايت – صورة: حكومة اقليم كوردستان

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