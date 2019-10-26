محامو بابل يتظاهرون بزيهم الرسمي

2019/10/26 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

خرج المئات من محامي بابل، اليوم السبت، بزيهم الرسمي للمشاركة في المظاهرات التي دعت لها النقابة.

وقال مصدر لـ"الغد برس"، انه "بتوجية من قبل رئيس انتداب محامي بابل حيث دعا االمحامين للحضور الى مجسر الثورة"، مطالباً من المحامي المحافظة أرتداء الزي الرسمي و روب المحاماة للوقوف الى جانت المتظاهرين".

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