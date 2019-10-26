انطلاق تظاهرات شرقي ديالى

2019/10/26 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم السبت، بإنطلاق تظاهرات شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "العشرات من المواطنين خرجوا بتظاهرات في قضاء بلدروز شرقي محافظة ديالى".

وأضاف ان "المتظاهرين يتجاوز عددهم الـ100 شخص وقطعوا بعض الطرق الداخلية في القضاء".

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