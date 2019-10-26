2019/10/26 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ الديوانية: تظاهرة الأمس بدأت سلمية لكن مجاميع مندسة غيرت مسارها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/26 | 15:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ الديوانية: تظاهرة الأمس بدأت سلمية لكن مجاميع مندسة غيرت مسارها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ الديوانية: تظاهرة الأمس بدأت سلمية لكن مجاميع مندسة غيرت مسارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).