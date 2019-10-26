عمليات بغداد: استخدام الاجراءات الرادعة بحق المندسين في صفوف المتظاهرين

2019/10/26 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهابت قيادة عمليات بغداد،اليوم السبت، بالمواطنين التعاون مع القوات الامنية ،مؤكدة استخدامها للاجراءات القانونية بحق المندسين في صفوف المتظاهرين.

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