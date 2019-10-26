2019/10/26 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة ذي قار: سحب جميع الأسلحة من ساحات التظاهرات ولا يجوز للاجهزة الأمنية حمل أي سلاح مهما كان نوعه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/26 | 15:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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