“دير شبيغل”: ألمانيا تعتزم إرسال 2500 جندي الى شمال شرقي سوريا

2019/10/26 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مجلة “دير شبيغل” الالمانية، عن استعداد برلين لإرسال الفين وخمسمئة من جنودها، الى مناطق شمال شرقي سوريا.

وذكرت الصحيفة ان القوات سترسل الى المنطقة، في حال تطبيق المقترح الالماني، بشأن انشاء منطقة آمنة، تحت إشراف الامم المتحدة، والذي سبق وان اعلنت وزيرة الدفاع “انغريت كرامب كارينباور” نيتها تقديمه الى حلف الناتو، ويتم بموجبه تقسيم المنطقة الى قطاعات بطول اربعين كيلومترا، وعرض ثلاثين كيلومترا، مبينة ان الوحدات ستشمل رجال الاستطلاع، والوحدات الخاصة الهندسية، إلى جانب ناقلات الجنود المدرعة، ومدافع واسلحة ثقيلة اخرى، اضافة الى تعزيز تلك القوات بطائرات مقاتلة، من طرازي “تورنادو” و ” يوروفايتر”.

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