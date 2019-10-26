2019/10/26 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق عندما قررت شركة «أبل» إلغاء الزر الرئيسي في بعض طرز هاتف «آيفون» في 2017، استاء بعض العملاء لأن هذا التغيير اضطرهم لاستخدام الشاشة التي تعمل باللمس لفتح الهاتف أو العودة إلى الشاشة الرئيسية، بدلاً من استخدام هذا الزر.ويبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يستخدم هاتف «آيفون»، من بين هؤلاء الذين أزعجهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب منزعج من هاتف “أيفون 11” ويخاطب مدير شركة أبل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب منزعج من هاتف “أيفون 11” ويخاطب مدير شركة أبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).