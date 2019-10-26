شاهد.. عائلات توزع الطعام على المتظاهرين بساحة التحرير

2019/10/26 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر عائلات توزع الطعام على المتظاهرين مساء امس الجمعة في ساحة التحرير وسط بغداد .

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