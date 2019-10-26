شاهد ..”فتاة المياه” تثير تفاعل نشطاء عراقيين على مواقع التواصل

2019/10/26 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبعنوان نصف المجتمع يساند النصف الاخر ..تناقل نشطاء على مواقع التواصل فيديو يظهر فتاة عراقية وهي توزع قناني الماء على المتظاهرين .

وقال النشطاء تعليقا على المقطع “بالامس الامهات حثن الشباب على طلب الحقوق لا بل نزلن الى #ساحةالتحرير و اليوم هذه البطلة نزلت معهم توزع الماء لكي تكتب موقفها كفصل من فصول #قصةوطن.

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