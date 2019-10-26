عمليات بغداد تتوعد المعتدين على القوات الأمنية والمؤسسات العامة والخاصة

2019/10/26 | 16:13

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بغداد اليوم- بغداد

توعدت عمليات بغداد، السبت (26 تشرين الأول 2019)، المعتدين على القوات الأمنية والمؤسسات العامة والخاصة، بالاجراءات القانونية الرادعة.

وقالت العمليات في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تؤكد استخدامها الاجراءات القانونية الرادعة بحق المندسين بين صفوف المتظاهرين الذين يحاولون الاعتداء على القطعات الامنية والمتظاهرين او التعرض الى المؤسسات العامة والخاصة".

دعا البيان "الاخوة المواطنين الكرام التعاون مع القطعات الامنية خدمة للصالح العام".

بغداد اليوم - بغداد

قالت قيادة عمليات بغداد، السبت، 26 تشرين الأول، 2019، إن عدداً من المتظاهرين أجبروا اصحاب عجلات الحمل على إزالة الحواجز الكونكريتية .

وذكرت القيادة

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، السبت (26 تشرين الاول 2019)، تكليف العميد عبد الخضر جاسم محمد الساعدي قائداً لشرطة محافظة ميسان والمنشآت.

وذكرت الداخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "العميد عبد الخضر جاسم محمد الساعدي استلم مه

بغداد اليوم-البصرة

كشفت قيادة شرطة البصرة، السبت (26 تشرين الاول 2019)، تفاصيل ما حدث بتظاهرات أمس، معلنةً إصابة 17 منتسب بمبنى المحافظة.





وذكرت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "يا ابناء البصرة، نود ان نبين لكم بشأن ما حدث في ت

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