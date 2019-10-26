أردوغان يهدد أوروبا حال تنصلها عن المساعدة في إقامة المنطقة آمنة في سوريا

2019/10/26 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن "أميركا قدمت لنا ضمانات خطية حول خروج الإرهابيين من المنطقة الآمنة ولكنهم لم يخرجوا".

وقال أردوغان إنه "في حال لم يتم تطهير المنطقة الآمنة شمالي سوريا من الإرهابيين بعد انتهاء مهلة 150 ساعة فسنقوم بتطهيرها".

واضاف أن "تركيا ستطهر منطقة الحدود السورية من الإرهابيين ما لم تنفذ روسيا التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي".

وهدد الرئيس التركي قائلا: "إن لم تساند أوروبا خطة تركيا لإقامة منطقة آمنة في سوريا فسنفتح الحدود لذهاب اللاجئين لدول أوروبا".

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