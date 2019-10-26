2019/10/26 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرعضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البياتي اليوم السبت، بيانا بشأن احداث التظاهرات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية حقوق الإنسان تدعو الى إحالة المسؤولين عن حرق الممتلكات وعمليات القتل على القضاء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية حقوق الإنسان تدعو الى إحالة المسؤولين عن حرق الممتلكات وعمليات القتل على القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).