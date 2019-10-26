صورة .. جرحى بحادث اصطدام مروع بين 5 سيارات وسط السليمانية

2019/10/26 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب ثلاثة اشخاص بجروح بحادث مروري وقع في المنطقة الصناعية وسط مدينة السليمانية.

قال مصدر في الشرطة وشهود عيان لشفق نيوز، ان عجلة نوع "تويوتا لاندكروز" فقد سائقها السيطرة عليها لتصطدم بأربع سيارات اخرى.

واضاف المصدر والشهود ان الحادث اسفر عن اصابة 3 اشخاص اثنان منهم جروحهما خطيرة اضافة الى الحاق اضرار مادية كبيرة.

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