صوت العقل أم ذراع القمع؟.. عامر إبراهيم

2019/10/26 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب عامر إبراهيم ساعات الصباح الاولى من يوم أمس , تحديدا بعد إرغام المتظاهرين على الانسحاب من الضفة الاخرى لدجلة وعبور الجسر عائدين الى ساحة التحرير ثم انسحابهم الى ساحة الطيران و الخيلاني , تحت سحب الدخان الازرق المسيل للدموع والقنابل الدخانية , تلك الاجواء كانت محبطة للمتظاهرين خصوصا وانها كشفت للسلطة أنهم فعلا سلميين […]

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