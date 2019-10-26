واشنطن: هناك تقدم في المحادثات مع السعودية حول برنامجها النووي

2019/10/26 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري،السبت، ان بلاده تحرز تقدما في المحادثات مع المملكة السعودية بشأن برنامجها النووي.

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