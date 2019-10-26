قائد شرطة البصرة: المتظاهرون يتلقون أموالاً من إسرائيل

2019/10/26 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أظهر مقطع #فيديو مسرّب، قائد أمن عراقياً رفيعاً في محافظة #البصرة، متحدثاً لعدد كبير من عناصر وضباط #الأمن، وهو يؤكد لهم أن #المتظاهرين تلقّوا أموالاً من […]

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