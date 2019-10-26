حقوق الإنسان تدعو الحكومة إلى إحالة المتجاوزين على الممتلكات العامة والمكاتب السياسية للقضاء

2019/10/26 | 16:44

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بغداد اليوم- بغداد

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم السبت، الحكومة إلى إحالة المتجاوزين على الممتلكات العامة والمكاتب السياسية للقضاء.

وقال عضو المفوضية، علي البياتي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في الوقت الذي ندعو فيه الى حماية حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي وحماية المتظاهرين ومحاسبة ومحاكمة من يتجاوز او يعتدي على هذا الحق او من يمارسه فاننا نؤكد على ان ماحدث من حرق وتجاوز على الممتلكات العامة والمقرات والمكاتب السياسية والإعلامية وعمليات قتل وتمثيل بأفراد وقيادات لدى الجهات السياسية او القيادات الامنية انتهاك واضح وجريمة ايضا لا يمكن السكوت عنها".

ودعا البياتي الجهات الحكومية الى "فتح تحقيق سريع وإحالة المتهمين الى القضاء ومحاكمة المسوؤولين عن هكذا جرائم".





بغداد اليوم-بغداد

قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت (26 تشرين الاول 2019)، إن العراق اليوم أمام فتنة كبيرة تقف وراءها اسرائيل وامريكا.





وذكر العامري، خلال مراسم تشييع قائد مكتب حركة عصائب أهل الحق في ميسان وسام العلياوي،

بغداد اليوم-بغداد

تعهد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، السبت (26 تشرين الأول 2019) بأخذ ثأر القيادي وسام العلياوي "مربع"، على حد تعبيره.

وقال الخزعلي، خلال مراسم تشييع القيادي في العصائب، وسام العلياوي، "سآخذ ثأر

بغداد اليوم-بغداد

استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، السبت (26 تشرين الأول 2019)، قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا روبرت وايت.

وذكر المكتب لاعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان، في بيان، أن الأخير "استقبل قائد قوات

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