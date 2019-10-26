مفوضية حقوق الانسان تطالب بمحاكمة المعتدين على الممتلكات العامة والمقرات والقيادات

2019/10/26 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الغد برس

دعت مفوضية حقوق الانسان، اليوم السبت، إلى محاسبة ومحاكمة كل من يتجاوز أو يعتدي على الممتلكات العامة والمقرات والمكاتب السياسية والإعلامية وعمليات القتل والتمثيل بالأفراد والقيادات السياسية أو الأمنية.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه " في الوقت الذي ندعوا فيه الى حماية حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي وحماية المتظاهرين ومحاسبة ومحاكمة من يتجاوز او يعتدي على هذا الحق او من يمارسه فاننا نؤكد على ان ماحدث من حرق وتجاوز على الممتلكات العامة والمقرات والمكاتب السياسية والإعلامية و عمليات قتل وتمثيل بأفراد وقيادات لدى الجهات السياسية او القيادات الامنية".

وأضاف البياتي أن "ما جرى يعد انتهاكا واضح وجريمة لا يمكن السكوت عنها".

ودعا البيان "الجهات الحكومية إلى فتح تحقيق سريع وإحالة المتهمين الى القضاء ومحاكمة المسؤولين عن هكذا جرائم".

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