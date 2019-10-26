“التوك توك”.. ماركة الاحتجاجات العراقية: جيلُ الثورة يواجه عنف السلطة

2019/10/26 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق بالرغم من سقوط #آلاف من #القتلى والجرحى في #التظاهرات الأخيرة التي اندلعت شراراتها مطلع الشهر الجاري، إلا جوانب إنسانية واجتماعية برزت خلال أيام الاحتجاجات، من بينها […]

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