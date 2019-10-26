2019/10/26 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة من الفرقة 19 تصل الى الديوانية للاشراف على الامن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/26 | 16:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة من الفرقة 19 تصل الى الديوانية للاشراف على الامن) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة من الفرقة 19 تصل الى الديوانية للاشراف على الامن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).