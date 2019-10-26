2019/10/26 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب الاعلامي للزوراء يرفض اقحام النادي في مشاكل ليس له دخل فيها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/26 | 16:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكتب الاعلامي للزوراء يرفض اقحام النادي في مشاكل ليس له دخل فيها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكتب الاعلامي للزوراء يرفض اقحام النادي في مشاكل ليس له دخل فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).