سحب رعدية ممطرة قادمة الى هذه المحافظات وتشمل بغداد

2019/10/26 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت الأرصاد الجوية، اليوم السبت، قدوم سحب رعدية ممطرة الى العراق.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على {الفيسبوك} عن" سحب رعدية ممطرة تستعد لدخول اجواء مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة خلال الساعات المقبلة".وأشار الى انه" من المتوقع هطول زخات من الامطار على العاصمة بغداد ومناطق متفرقة من مدن الوسط".ولفت الى" استمرار فرص الامطار لغاية مساء الاثنين، وفرص للغزارة في بعض مدن الجنوب".انتهى

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