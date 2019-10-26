نائب يعلن إكمال إجراءات استجواب عبدالمهدي في ثلاثة ملفات.. أحداث التظاهرات تتصدرها

2019/10/26 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أعلن النائب عن ائتلاف النصر، عدنان الزرفي، إكمال إجراءات استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في ثلاثة ملفات.وقال الزرفي في تغريدة تابعها “يس عراق”، “اكملت هذا اليوم الاجراءات القانونية لاستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لثلاث أسباب، هو قمع المتظاهرين العُزّل بوحشية مفرطة وعدم تنفيذ موازنة 2019”.وأضاف أن “الملف الثالث […]

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