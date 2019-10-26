2019/10/26 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم مجموعة من متظاهري محافظة ذي قار، السبت، على إحراق منزل رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة جبار الموسوي، فيما قامت حمايات الموسوي بإطلاق النار على المتظاهرين لتفريقهم وإبعادهم عن المنزل.وقال مراسل “كلكامش برس”، ان المتظاهرين أحرقوا منزل الموسوي لصلته بكتائب حزب الله بالدرجة الأساس، وان موجة الغضب الجماهيري في تصاعد مستمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو ذي قار يحرقون منزل مسؤول امني وحماية الاخير تواجههم بالرصاص) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو ذي قار يحرقون منزل مسؤول امني وحماية الاخير تواجههم بالرصاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).