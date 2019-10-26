بوتين يبلغ ماكرون عن مضمون المحادثات الروسية التركية

2019/10/26 | 17:15

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بغداد اليوم _ متابعة

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأبلغه بمضمون المحادثات الروسية التركية في سوتشي، وفق ما أوردته خدمة الكرملين الصحفية.

وقال البيان "وفقا للاتفاق المبدئي أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالتفصيل عن محتوى محادثات القمة الروسية التركية في سوتشي في 22 أكتوبر/تشرين الأول."تم التأكيد على أن القرارات المسجلة في المذكرة المتفق عليها في هذا الاجتماع تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف وتسهم في استعادة سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

بالإضافة إلى ذلك، اتفق بوتين وماكرون على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدوره بالاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وتركيا بشأن سوريا.

وذكر التقرير أن "إيمانويل ماكرون أشاد بالاتفاقات التي توصلت إليها روسيا وتركيا.



ووفقًا للرأي العام ، فإن الإجراءات المنصوص عليها في مذكرة سوتشي هي أساس جيد لتحقيق الاستقرار في مناطق الفرات وستساهم في حل الأزمة السورية ككل".

وأضاف المكتب الصحفي أنه خلال المحادثة أعرب الجانبان عن الأمل في أن يكون الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية بناءً وفعالاً.

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