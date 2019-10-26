ريبورتاج: ما هي مطالب المتظاهرين في العراق؟

2019/10/26 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشهد عدة مناطق في العراق لا سيما بغداد ومدن الجنوب مظاهرات شعبية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.



فلماذا يتظاهر العراقيون وما هي مطالبهم؟

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