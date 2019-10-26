2019/10/26 | 17:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
تشهد عدة مناطق في العراق لا سيما بغداد ومدن الجنوب مظاهرات شعبية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريبورتاج: ما هي مطالب المتظاهرين في العراق؟) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تشهد عدة مناطق في العراق لا سيما بغداد ومدن الجنوب مظاهرات شعبية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.
فلماذا يتظاهر العراقيون وما هي مطالبهم؟
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريبورتاج: ما هي مطالب المتظاهرين في العراق؟) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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