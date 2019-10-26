“بلومبيرغ”: دول الخليج رفضت منح لبنان أموالا خوفا من وقوعها بيد حزب الله

2019/10/26 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وكالة “بلومبرغ” للأنباء، عن عدم استجابة دول الخليج، لمطالب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، والمتعلقة بمنح بيروت تمويلا إضافيا قبيل اندلاع الأزمة.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر خاصة، ان دول الخليج نأت بنفسها عن الاضطرابات الحالية في لبنان، ولم تستجب لمساعي الحريري، للحصول على تمويل إضافي من الخليج، قبيل بدء الاحتجاجات في لبنان، مبينة ان مساعي الحريري باءت بالفشل، بسبب مخاوف الدول الإقليمية، من وقوع تلك الأموال في أيدي “حزب الله” في نهاية المطاف.

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