أفنان القاسم - مراسيم ملكية 10

2019/10/26 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم عندما تكون الأحداث السياسية والاقتصادية والوجودية قد وصلت إلى نقطة لا رجعة فيها، يصبح من الضروري أن يقيِّم العقل الخلاق للشعب علاقاته بالشعب الآخر المؤدية إلى هذا الوضع، وأن يكون القرار في حالة الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال، ليلعب دوره الكامل الذي لا غنى للعالم عنه بين أدوار عمالقة المنطقة، ويأخذ مكانه الطبيعي الذي من حقه أخذه في حضن أمه الإنسانية، وهذه هي الأسباب التي نعلنها، والتي كانت من ......

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