سمير حنا خمورو - هذا بعض ما يريده المنتفضين من تغير النظام

2019/10/26 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو سمير خمورو تعمل الجيوش الالكترونية التي أنشأتها الاحزاب والميليشيات الاسلامية على اخافة المواطنيين العراقيين من تغير النظام (نظامهم)، بأن البديل سيكون حكم ديكتاتوري، شبيه بالنظام الشمولي لصدام حسين، وكاننا فعلا نعيش في نظام ديمقراطي حر يساوي بين جميع المواطنيين.في حين ان النظام طائفي بامتياز تتقاسم قيادات الاحزاب المناصب، والحقيقة ان النظام الحالي في العراق هو جمهورية ثيُقراطية، سلطة بلبا......

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