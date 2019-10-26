أحمد صبحى منصور - مصر المملوكية فى رحلة ابن بطوطة : ( النّص الرابع )

2019/10/26 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور من ف3 : الكتابة عن المزارات:من ج 1 :( البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية )ذكر يوم المحمل بمصر ( وهو يوم دوران الجمل، يوم مشهود.وكيفية ترتيبهم فيه أنه يركب فيه القضاة الأربعة، ووكيل بيت المال، والمحتسب، وقد ذكرنا جميعهم.ويركب معهم أعلام الفقهاء ، وأمناء الرؤساء ، وأرباب الدولة ،ويقصدون جميعاً باب القلعة دار الملك الناصر ، فيخرج إليهم المحمل على جمل، وأمامه الأمير المعين لسفر الحج......

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