2019/10/26 | 17:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور من ف3 : الكتابة عن المزارات:من ج 1 :( البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية )ذكر يوم المحمل بمصر ( وهو يوم دوران الجمل، يوم مشهود.
وكيفية ترتيبهم فيه أنه يركب فيه القضاة الأربعة، ووكيل بيت المال، والمحتسب، وقد ذكرنا جميعهم.
ويركب معهم أعلام الفقهاء ، وأمناء الرؤساء ، وأرباب الدولة ،ويقصدون جميعاً باب القلعة دار الملك الناصر ، فيخرج إليهم المحمل على جمل، وأمامه الأمير المعين لسفر الحج......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - مصر المملوكية فى رحلة ابن بطوطة : ( النّص الرابع )) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وكيفية ترتيبهم فيه أنه يركب فيه القضاة الأربعة، ووكيل بيت المال، والمحتسب، وقد ذكرنا جميعهم.
ويركب معهم أعلام الفقهاء ، وأمناء الرؤساء ، وأرباب الدولة ،ويقصدون جميعاً باب القلعة دار الملك الناصر ، فيخرج إليهم المحمل على جمل، وأمامه الأمير المعين لسفر الحج......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - مصر المملوكية فى رحلة ابن بطوطة : ( النّص الرابع )) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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