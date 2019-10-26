الدائرة الإعلامية لمجلس النواب توضح حقيقة اخلاء مبنى البرلمان

2019/10/26 | 17:46

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأبلغه بمضمون المحادثات الروسية التركية في سوتشي، وفق ما أوردته خدمة الكرملين الصحفية.

وقال البيان "وفقا للاتفاق المبدئي أبلغ الرئيس الروسي

بغداد اليوم- بغداد

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم السبت، الحكومة إلى إحالة المتجاوزين على الممتلكات العامة والمكاتب السياسية للقضاء.

وقال عضو المفوضية، علي البياتي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في الوقت الذي ندعو ف

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