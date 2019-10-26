النيران تلتهم منازل مسؤولين في عدة محافظات عراقية.. واتهامات لمسلحين “ملثمين” بالوقوف وراءها

2019/10/26 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق في خضم التظاهرات التي يشهدها العراق؛ شهدت عدة مدن إحراق منازل لمسؤولين في البرلمان ومجالس المحافظات.ففي محافظة بابل؛ أضرم مجهولون النار في منزل رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر النيران وهي تلتهم منزل الجبوري، فيما أكدت مصادر محلية مقتل أحد حراس المنزل خلال عملية الحريق […]

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