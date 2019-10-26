دائرته الإعلامية تنفي إخلاء مبنى البرلمان وتؤكد استمرار الدوام الرسمي للموظفين

2019/10/26 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت، إخلاء مبنى مجلس النواب، مؤكدة استمرار الدوام الرسمي لجميع موظفي المجلس.

وذكر بيان للدائرة تلقت "الغد برس" نسخة منه أن " بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت اخبارا تفيد بإخلاء مبنى مجلس النواب".

وأضاف بالقول " في الوقت الذي تنفي فيه الدائرة الاعلامية في مجلس النواب نفيا قاطعا مثل هذه الاخبار فإنها تؤكد على أن المجلس ادى عمله بشكل طبيعي وان موظفيه غادروه بعد انتهاء الدوام الرسمي".

وأشار بيان الدائرة الإعلامية إلى أن "العمل في مجلس النواب مستمر وان يوم غد الأحد دوام طبيعي كالمعتاد لجميع موظفي المجلس".

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