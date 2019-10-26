البرلمان ينفي اخلاء مبناه.. ويؤكد غدا داوم لجميع الموظفين

2019/10/26 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} نفت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اخلاء مبنى البرلمان اليوم السبت.

وذكرت الدائرة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان" بعض بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت اليوم السبت اخبارا تفيد باخلاء مبنى مجلس النواب".واضافت" في الوقت الذي تنفي فيه الدائرة الاعلامية في مجلس النواب نفيا قاطعا مثل هذه الاخبار فانها تؤكد على أن المجلس ادى عمله بشكل طبيعي وان موظفيه غادروه بعد انتهاء الدوام الرسمي للمجلس".واشارت إلى أن" العمل في مجلس النواب مستمر وان يوم غد الأحد دوام طبيعي كالمعتاد لجميع موظفي المجلس".انتهى

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